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Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Индивидуальные
12 июня 2022 г. 07:41
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как передает Report, в последний день гонки примут участие первые пилоты Формулы 2.

Затем, в 14:44 состоится церемония открытия и прозвучит Государственный Гимн Азербайджанской Республики. Основная гонка Формулы 1 начнется в 15:00, где по ее итогам определится победитель.

Гран-при Азербайджана

12 июня

Формула 2

11:05 - 12:10. Основная гонка.

Формула 1

14:44 - 14:46. Церемония исполнения национального гимна

15:00. Основная гонка.

Отметим, что в квалификационной сессии пилотов, прошедшей в условиях напряженной борьбы, в первую тройку вошли пилоты Red Bull и Ferrari.

Так, в рамках первой тренировочной сессии быстрее всех добрался до финиша Шарль Леклер из Ferrari.

Пилот команды Red Bull Серхио Перес занял второе место, а его партнер по команде Макс Ферстаппен - третье.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Qran-prisinin qalibi müəyyənləşəcək

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