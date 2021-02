Команда "Формулы-1" "Ред Булл" презентовала болид на новый сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт команды в Twitter, болид получил индекс RB16B.

Ранее команда использовала автомобиль под индексом RB16.

В новом сезоне "Формулы-1" "Ред Булл" будут представлять мексиканский пилот Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в Кубке конструкторов, уступив "Мерседесу".