"Формула-1": Распроданы билеты на трибуну "Филармония"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Распроданы все билеты на места в трибуне "Филармония" для Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Коммерческий директор BCC Бюлент Озердим, комментируя данную новость, сказал: "Осталось порядка 50 дней до проведения 2019 Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и болельщикам надо поторопиться с покупкой билетов, чтобы обеспечить себе место на самой зрелищной уличной гонке. На сегодняшний день уже продано до 70% билетов и 78% из них куплены зарубежными фанатами автоспорта из 52 стран мира. Особый интерес к бакинскому этапу мы видим из стран Западной Европы, в частности Великобритании.

Это будет четвертая по счету гонка в Баку и с каждым годом мы наблюдаем увеличение посещаемости гоночного уик-энда. Так, по сравнению с прошлым годом билетов продано на 10% больше".

Отметим, что для граждан нашей страны действует скидка на билеты Гран-при Азербайджана и они могут купить их с 25-процентной скидкой.