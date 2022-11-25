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"Формула-1": Президент "Феррари" решил покинуть пост руководителя

"Формула-1": Президент "Феррари" решил покинуть пост руководителя Руководитель команды Формулы-1 "Феррари" Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост.
Индивидуальные
25 ноября 2022 г. 15:26
Формула-1: Президент Феррари решил покинуть пост руководителя

Руководитель команды Формулы-1 "Феррари" Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост.

Как сообщает Report, об этом информирует Corriere della Sera, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера.

Причина такого решения, как сообщает издание, заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

В настоящий момент стороны обсуждают детали расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официальная новость о расторжении соглашения должна появиться через несколько часов.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": "Ferrari"nin prezidenti vəzifəsini tərk edir

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