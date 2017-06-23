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    "Формула-1": Пилоты команды "Haas" провели на Бакинском бульваре автограф-сессию

    На мероприятии участвовали местные жители и иностранцы© Report.az

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С участием пилотов выступающей в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" команды "Haas" Романа Грожана и Кевина Магнуссена прошла автограф-сессия.

    Как сообщает Report, на мероприятии на Бакинском бульваре участвовали местные жители и иностранцы.

    На сессии, которая длилась 20 минут, Р.Грожан и К.Магнуссен раздали автографы.

    Отметим, что на данный момент команда "Haas" находится на 8 месте с 15-ю очками. На счету лидера Mercedes AMG 222 очка.

    В списке пилотов Роман Грожан находится на 12 месте с 10-ю очками, а Кевин Магнуссен – на 13 месте с 5 очками.

    Находящийся на первой позиции пилот "Ferrari" Себастьян Феттель имеет 141 очко.

    Фото: Эльшан Баба

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