Формула-1: Пилот Ferrari опередил соперников в квалификации в Мельбурне

Определился победитель квалификационного этапа Гран-при Австралии "Формула-1" в Мельбурне.
По данным Report, гонщик Ferrari Шарль Леклер опередил всех соперников.
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен приехал вторым, а его партнер по команде Серхио Перес - третьим. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, финишировал пятым.
Стюарды обещали расследовать после сессии, замедлился пилот Red Bull в месте желтых флагов или нет.
Отметим, что основные соревнования Гран-при Австралии состоятся 10 апреля. Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.