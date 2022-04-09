О нас
Аудио новости

Формула-1: Пилот Ferrari опередил соперников в квалификации в Мельбурне

Формула-1: Пилот Ferrari опередил соперников в квалификации в Мельбурне Определился победитель квалификационного этапа Гран-при Австралии "Формула-1" в Мельбурне.
Индивидуальные
9 апреля 2022 г. 12:39
Формула-1: Пилот Ferrari опередил соперников в квалификации в Мельбурне

Определился победитель квалификационного этапа Гран-при Австралии "Формула-1" в Мельбурне.

По данным Report, гонщик Ferrari Шарль Леклер опередил всех соперников.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен приехал вторым, а его партнер по команде Серхио Перес - третьим. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, финишировал пятым.

Стюарды обещали расследовать после сессии, замедлился пилот Red Bull в месте желтых флагов или нет.

Отметим, что основные соревнования Гран-при Австралии состоятся 10 апреля. Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Avstraliya Qran-prisində sıralama turunun qalibi bəlli olub

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
2 апреля 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi