Формула-1: Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Как передает Report, он показал время 1 минута 28,200 секунды. Для мексиканца это первый поул в карьере. Второй результат у пилота "Феррари" Шарля Леклера (отставание 0,025 секунды). Третьим в завтрашней гонке стартует партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс (+0,202). Действующий чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен займет четвертую стартовую позицию (+0,261).

С пятого по десятое места на стартовой решетке в воскресной гонке займут: Эстебан Окон (Франция, "Альпин"), Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"), Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин"), Валттери Боттас (Финляндия, "Альфа Ромео"), Пьер Гасли (Франция, "Альфа Таури"), Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас").