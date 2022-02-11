Формула-1 опубликовала время старта всех гонок сезона-2022

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновленное расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновленное расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022.

Как передает Report, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.

Любопытно, что в опубликованном ФИА расписании не указаны спринтерские гонки.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонок:

1. Гран-при Бахрейна — 20 марта – 19:00 (бакинское время)

2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта – 21:00

3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 9:00

4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля – 17:00

5. Гран-при Майами — 8 мая – 23:30

6. Гран-при Испании — 22 мая – 17:00

7. Гран-при Монако — 29 мая – 17:00

8. Гран-при Азербайджана — 12 июня – 15:00

9. Гран-при Канады — 19 июня – 22:00

10. Гран-при Великобритании — 3 июля – 18:00

11. Гран-при Австрии — 10 июля – 17:00

12. Гран-при Франции — 24 июля – 17:00

13. Гран-при Венгрии — 31 июля – 17:00

14. Гран-при Бельгии — 28 августа – 17:00

15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 17:00

16. Гран-при Италии — 11 сентября – 17:00

17. Гран-при России — 25 сентября – 15:00

18. Гран-при Сингапура — 2 октября – 16:00

19. Гран-при Японии — 9 октября – 9:00

20. Гран-при США — 23 октября – 23:00

21. Гран-при Мексики — 30 октября – 23:00

22. Гран-При Бразилии — 13 ноября– 22:00

23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября – 17:00.