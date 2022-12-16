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Формула 1: Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана

Формула 1: Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана 2023 года по "Формуле-1".
Индивидуальные
16 декабря 2022 г. 17:41
Формула 1: Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана

Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана 2023 года по "Формуле-1".

Как сообщили Report в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК), по сравнению с предыдущими годами зафиксированы рекордные цифры.

Ранняя продажа билетов на гонку стартовала 15 декабря. За сутки показатели продаж билетов удвоились по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного уровня за последние 6 сезонов.

Обладатель первых билетов на престижное спортивное мероприятие, которое пройдет в Баку в 7-й раз, является гражданином Великобритании. В тройку лидеров по покупке билетов на соревнование входят Великобритания, Азербайджан и Турция.

Болельщики, желающие приобрести билеты прямо сейчас, могут воспользоваться 20-процентной скидкой при ранней продаже, которая продлится до 15 января. Во время традиционной кампании early Bird стоимость билетов варьируется от 40 до 690 манатов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте БГК (www.bakucitycircuit.com) или в торговых центрах "28 Mall","Gənclik Mall", Дворце Гейдара Алиева, киоске 1 (кинотеатр Азербайджан), киоске 2 (улица Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.

Гран-При Азербайджана пройдет с 28 по 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinə bilet satışının ilkin nəticələri açıqlanıb

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