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Формула-1: Объявлен предварительный календарь нового сезона

Формула-1: Объявлен предварительный календарь нового сезона Формула-1 сформировала предварительную версию календаря на сезон-2023.
Индивидуальные
7 сентября 2022 г. 21:21
Формула-1: Объявлен предварительный календарь нового сезона

Формула-1 сформировала предварительную версию календаря на сезон-2023.

Об этом передает Report со ссылкой на издание Auto Bild.

Как и предполагалось ранее, в 2023 году руководство Ф-1 планирует провести рекордные 24 Гран-при за сезон.

При этом данная версия календаря пока не была утверждена на заседании Всемирного совета ФИА.

В то же время количество гонок может сократиться в связи с неопределенностью относительно проведения Гран-при Китая – в стране по-прежнему действуют строгие ограничения, связанные с пандемией.

Сезон уже привычным для Формулы-1 образом стартует на Гран-при Бахрейна, а завершится на Гран-при Абу-Даби. Гран-при Лас-Вегаса займет место предпоследнего этапа.

На протяжении сезона будет два отрезка, когда гонки будут проводиться на протяжении трех недель подряд. На первом подобном отрезке Ф-1 проведет гонки в Имоле, Монако и Барселоне. На втором отрезке подряд будут проводиться гонки в США (Остин), Мексике и Бразилии.

Отметим, что Гран-при Азербайджана станет пятой гонкой в ​​сезоне и пройдет с 28 по 30 апреля.

Предварительный календарь Ф-1 на сезон-2023:

Гран-при Бахрейна – 5 марта

Гран-при Саудовской Аравии – 19 марта

Гран-при Австралии – 2 апреля

Гран-при Китая* – 16 апреля

Гран-при Азербайджана – 30 апреля

Гран-при Майами – 7 мая

Гран-при Эмилии-Романьи – 21 мая

Гран-при Монако – 28 мая

Гран-при Испании – 4 июня

Гран-при Канады – 18 июня

Гран-при Австрии – 2 июля

Гран-при Великобритании – 9 июля

Гран-при Бельгии – 23 июля

Гран-при Венгрии – 30 июля

Гран-при Нидерландов – 27 августа

Гран-при Италии – 3 сентября

Гран-при Сингапура – 17 сентября

Гран-при Японии – 24 сентября

Гран-при Катара – 8 октября

Гран-при США – 22 октября

Гран-при Мексики – 29 октября

Гран-при Бразилии – 5 ноября

Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября

Гран-при Абу-Даби – 26 ноября.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Yeni mövsümün ilkin təqvimi açıqlanıb

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