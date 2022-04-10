Формула-1: Объявлен победитель Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по ее итогам праздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша.

В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по ее итогам праздновал пилот "Феррари" Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша.

Как передает Report, второй результат показал гонщик австрийской команды "Ред Булл" Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", по итогам заезда продемонстрировал четвертое время.

Себастьян Феттель ("Астон Мартин") разбил авто и сошёл с гонки. Сошел с дистанции и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из "Ред Булл".