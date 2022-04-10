О нас
Аудио новости

Формула-1: Объявлен победитель Гран-при Австралии

Формула-1: Объявлен победитель Гран-при Австралии В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по ее итогам праздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша.
Индивидуальные
10 апреля 2022 г. 12:36
Формула-1: Объявлен победитель Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по ее итогам праздновал пилот "Феррари" Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша.

Как передает Report, второй результат показал гонщик австрийской команды "Ред Булл" Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", по итогам заезда продемонстрировал четвертое время.

Себастьян Феттель ("Астон Мартин") разбил авто и сошёл с гонки. Сошел с дистанции и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Avstraliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Самое важное

Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi