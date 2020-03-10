​Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира

В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт серии.

Корпорация из Саудовской Аравии является лидером по добыче нефти и размеру нефтяных запасов.

Aramco станет шестым глобальным партнером чемпионата после DHL, Emirates, Heineken, Pirelli и Rolex.

Aramco станет титульным спонсором этапов в Испании, Венгрии и США.

"Мы рады приветствовать Aramco в семье Формулы-1. С нетерпением ждем начала партнерства и возможности работать в сфере технологических инноваций. Мы извлечем огромную выгоду из опыта компании в топливно-энергетическом секторе", - сказал глава Формулы-1 Чейз Кэри.