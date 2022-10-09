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Формула-1: На Гран-при Японии произошло несколько инцидентов

Формула-1: На Гран-при Японии произошло несколько инцидентов Во время Гран-при Японии Формулы-1 произошло несколько инцидентов.
Индивидуальные
9 октября 2022 г. 10:30
Формула-1: На Гран-при Японии произошло несколько инцидентов

Во время Гран-при Японии Формулы-1 произошло несколько инцидентов.

Как передает Report, гонка была остановлена красным флагом на 3-м круге.

Это произошло по причине нескольких аварий из-за дождливой погоды. На первом круге столкнулись Фернандо Алонсо из команды Alpine и пилот Aston Martin Себастьян Феттель, однако оба спортсмена продолжили гонку. Испанскому пилоту Ferrari Карлосу Сайнсу, который потерял управление над болидом и разбил его, пришлось досрочно завершить выступление.

"Условия были неподходящими, практически ничего не видно. Я пытался выбраться из слипстрима (техника езды за болидом противника, которая позволяет снизить лобовое сопротивление, сэкономить на топливе и развить большую скорость - ред.) Серхио Переса, чтобы что-то увидеть, но у меня на колёсах оказалось ещё больше воды! В результате меня развернуло", - прокомментировал аварию Сайнс.

Кроме того, на трассу Сузука, где проходила гонка, выехал трактор. Это вызвало недовольство участников.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Yaponiya Qran-prisində bir neçə insident baş verib

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