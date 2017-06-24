Формула 1: На Бакинском бульваре состоится очередная автограф-сессия с участием пилотов

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Состоится очередная автограф-сессия с пилотами Гран При Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, в мероприятии, которое начнется в 11:40, автографы раздадут пилоты Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Cебастьян Феттель и Кими Райкконен), Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас) и Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер).

Отметим, что на последней автограф сессии 25 июня примут участие члены команд Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), Force India (Серхио Перес и Эстебан Окон) и Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс). Автограф сессия начнется в 12:40.