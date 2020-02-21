​Формула 1: Лучшее время удалось показать пилоту "Мерседеса"

В Барселоне завершились предсезонные тесты "Формулы 1".

Как передает Report, в этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.

В первые два дня лучшие времена показали Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен.

На автодроме "Каталунья" в Барселоне уже финишировал третий день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы 1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту "Мерседеса" Валттери Боттасу. Второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону. Тройку сильнейших замкнул Эстебан Окон на "Рено".