Формула 1: Леклер выиграл Гран-при Бахрейна

Победителем 1-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула 1 Гран-при Бахрейна стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.

Победителем 1-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула 1 Гран-при Бахрейна стал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер.

Как передает Report, гонку на Международном автодроме Бахрейна выиграл Леклер, уверенно удержавший лидирующую позицию после квалификации. Это третья победа монегаска в карьере на этапе Ф-1.

Другой пилот "Феррари" Карлос Сайнс завершил гонку на втором месте. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") приехал третьим. В топ-5 также финишировали Джордж Расселл ("Мерседес") и Кевин Магнуссен ("Хаас").

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") шел третьим, но сошел за два круга до финиша. Не завершил гонку и другой пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

2-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Саудовской Аравии состоится на городской трассе Джидда 27 марта.