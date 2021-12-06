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Формула 1: Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Формула 1: Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы 1.
Индивидуальные
6 декабря 2021 г. 00:28
Формула 1: Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы 1.

Как передает Report, победу по ее итогам праздновал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Когда Хэмилтон атаковал Ферстаппена в споре за лидерство, голландец выдавил британца с трассы. После этого Ферстаппен неожиданно для оппонента решил его пропустить, и Хэмилтон врезался в болид "Ред Булл", повредив переднее антикрыло. Несмотря на это, позднее Хэмилтон все-таки прошел соперника.

Гонка дважды прерывалась из-за столкновений. Сначала немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер врезался в отбойники, а затем болид Серхио Переса попал в аварию после контакта с пилотом "Феррари" Шарлем Леклером. Увидев развёрнутую машину Переса, пилот "Уильямса" Джордж Рассел резко затормозил, и в него сзади врезался российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин. Все три пилота сошли из-за серьезных повреждений техники.

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