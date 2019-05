Формула-1: Хэмилтон чуть не врезался в Феттеля перед стартом гонки - ВИДЕО

Между гонщиком "Феррари" Себастьяном Феттелем и представителем "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном произошёл неприятный инцидент на одном из установочных кругов перед стартом Гран-при Испании Формулы-1 в Барселоне.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 мая. Немецкий пилот сильно замедлился на въезде на пит-лейн, что стало неожиданностью для британца, который подъехал сзади на максимально разрешённой скорости. Тем не менее Хэмилтон успел замедлиться и сместиться в сторону. По радио Льюис пожаловался на опасное поведение коллеги.

В гонке Гран-при Испании Хэмилтон одержал победу, в то время как Феттель сумел финишировать только на четвёртой позиции, не попав на подиум. Впереди Себастьяна оказались Валттери Боттас и Макс Ферстаппен.

A near-miss - before the race even started pic.twitter.com/KGftmG5kVF