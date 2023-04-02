О нас

Формула-1: французский пилот "Альпин" может пропустить гонку в Баку

Формула-1: французский пилот "Альпин" может пропустить гонку в Баку Пилоты французской команды "Альпин" Пьер Гасли и Эстебан Окон вызваны к стюардам по поводу аварии после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.
Индивидуальные
2 апреля 2023 г. 17:01
Формула-1: французский пилот Альпин может пропустить гонку в Баку

Пилоты французской команды "Альпин" Пьер Гасли и Эстебан Окон вызваны к стюардам по поводу аварии после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.

Как передает Report, после возобновления гонки произошло несколько инцидентов. Гасли врезался в своего напарника Эстебана Окона, в результате чего обе машины вылетели с трассы в отбойник и не смогли продолжить гонку.

Если по итогам расследования Гасли будет признан виновным в аварии, то он получит два штрафных балла и будет вынужден пропустить следующий этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Сейчас у француза 10 штрафных баллов.

Напомним, резервистом "Альпин" является австралийский гонщик Джек Дуэн, выступающий также в Формуле-2. В случае дисквалификации Гасли он может выступить на этапе в Баку.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 28-30 апреля в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Fransalı pilot Bakıdakı yarışı buraxa bilər

Другие новости из категории

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с двумя медалями
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с двумя медалями
2 апреля 2023 г. 13:58
Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире 15 медалей
Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире 15 медалей
2 апреля 2023 г. 11:21
Большой шлем: еще четыре азербайджанских дзюдоиста подключаются к борьбе
"Большой шлем": еще четыре азербайджанских дзюдоиста подключаются к борьбе
2 апреля 2023 г. 09:14
Избран новый президент Федерации атлетики Азербайджана
ФотоИзбран новый президент Федерации атлетики Азербайджана
1 апреля 2023 г. 20:13
Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах
ФотоФарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах
1 апреля 2023 г. 20:00
Азербайджанские боксеры на международном турнире завоевали 17 медалей
ФотоАзербайджанские боксеры на международном турнире завоевали 17 медалей
1 апреля 2023 г. 19:19
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал
1 апреля 2023 г. 15:29
Rizin 41: Вугар Керимов одолел японского соперника
Rizin 41: Вугар Керимов одолел японского соперника
1 апреля 2023 г. 13:38
Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце
Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце
1 апреля 2023 г. 12:54
Стала известна повестка дня конгресса Европейской конфедерации бадминтона в Баку
Стала известна повестка дня конгресса Европейской конфедерации бадминтона в Баку
1 апреля 2023 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi