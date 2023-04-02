Формула-1: французский пилот "Альпин" может пропустить гонку в Баку

Пилоты французской команды "Альпин" Пьер Гасли и Эстебан Окон вызваны к стюардам по поводу аварии после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.

Пилоты французской команды "Альпин" Пьер Гасли и Эстебан Окон вызваны к стюардам по поводу аварии после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.

Как передает Report , после возобновления гонки произошло несколько инцидентов. Гасли врезался в своего напарника Эстебана Окона, в результате чего обе машины вылетели с трассы в отбойник и не смогли продолжить гонку.

Если по итогам расследования Гасли будет признан виновным в аварии, то он получит два штрафных балла и будет вынужден пропустить следующий этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Сейчас у француза 10 штрафных баллов.

Напомним, резервистом "Альпин" является австралийский гонщик Джек Дуэн, выступающий также в Формуле-2. В случае дисквалификации Гасли он может выступить на этапе в Баку.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 28-30 апреля в Баку.