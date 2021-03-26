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"Формула-1": Ферстаппен выиграл первую практику сезона

"Формула-1": Ферстаппен выиграл первую практику сезона Новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" стартовал на международном автодроме Бахрейна.
Индивидуальные
26 марта 2021 г. 17:33
Формула-1: Ферстаппен выиграл первую практику сезона

Новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" стартовал на международном автодроме Бахрейна.

Как сообщает Report, стартовую практику первого этапа "Королевских гонок" выиграл голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Время гонщика из Нидерландов – 1 мин. 31,395 сек. В Топ-6 первой серии свободных заездов вошли: Валттери Боттас (команда Mercedes), Ландо Норрис (McLaren), чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes), Шарль Леклер (Ferrari) и Серхио Перес (Red Bull).

Отметим, что вторая серия свободных заездов начнется сегодня в 19:00 по бакинскому времени. Гран-при Бахрейна завершится 28 марта.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Ferstappen yeni mövsümün ilk test yürüşündə lider oldu

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