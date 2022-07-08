Формула 1: Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Австрии

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в пятницу стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, соревнования проходят в Шпильберге.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 4,984 секунды. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,029) и испанец Карлос Сайнс - младший (+0,082) соответственно.

В ходе третьего сегмента британские пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел поочередно вылетали с трассы.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Спринтерская гонка пройдет в субботу, она станет квалификацией к основной гонке, которая пройдет в воскресенье.