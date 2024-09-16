Формула-1: Движение транспорта на улицах Баку восстановлено менее чем за сутки

В Баку полностью восстановлено движение транспорта на улицах, закрытых в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

В Баку полностью восстановлено движение транспорта на улицах, закрытых в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщили Report в Бакинском городском кольце, движение удалось возобновить раньше запланированного срока.

В результате совместных усилий операционной компании БГК, МВД, дорожной полиции Баку и других соответствующих структур впервые за 8 лет организации Гран-при Азербайджана ограничения на улицах сняты менее чем за 24 часа.

Продолжается также работа по демонтажу бетонных блоков вокруг БГК – до завтрашнего дня будут демонтированы 3 306 блоков.

Напомним, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проходил в Баку с 13 по 15 сентября.