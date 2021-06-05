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"Формула-1": Cтартовал третий свободный заезд

"Формула-1": Cтартовал третий свободный заезд На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал третий свободный заезд.
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 13:07
Формула-1: Cтартовал третий свободный заезд

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал третий свободный заезд.

Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 14:00.

В 16:00 состоится порядковый тур. В 17:40 пройдет вторая спринтовая гонка в "Формуле-2".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот день состоится заключительная гонка в "Формуле-2". Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:00 начнется основная гонка "Формулы-1", по итогам которой определится победитель.

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