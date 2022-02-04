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"Формула 1": Американская команда представила свой болид

"Формула 1": Американская команда представила свой болид 17:02
Индивидуальные
4 февраля 2022 г. 17:16
Формула 1: Американская команда представила свой болид

Американская команда "Формулы 1" "Хаас" провела презентацию нового болида 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на сайт американского представителя, машина, как и раньше, снова в цветах российского флага .

В сезоне - 2021 "Хаас" финишировал последним, придя 10-м и завершив Кубок конструкторов без очков. Пилоты Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин заняли 19-е и 21-е места соответственно.

Отметим, что новый сезон в "Формуле 1" стартует 20 марта в Бахрейне. С 10 по 12 июня в Баку состоится Гран-при Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": ABŞ komandası bolidini təqdim edib

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