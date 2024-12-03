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Forbes опубликовал рейтинг теннисистов с самыми большими призовыми

Forbes опубликовал рейтинг теннисистов с самыми большими призовыми 18:00
Индивидуальные
3 декабря 2024 г. 19:07
Forbes опубликовал рейтинг теннисистов с самыми большими призовыми

Американский финансово-экономический журнал Forbes ﻿подсчитал суммы призовых лучших мужских игроков в теннис за всю карьеру.

Как сообщает Report, рейтинг возглавил Новак Джокович (Сербия).

По подсчетам журнала, Джокович, который 24 раза становился обладателем "Большого шлема", за свою карьеру заработал 211 млн 397 тыс. долларов США.﻿

В первую тройку рейтинга также вошли Роджер Федерер (Швейцария) - 171 млн 785 тыс.﻿ долларов и Рафаэль Надаль (Испания) - 162 млн 526 тыс. долларов.

В подсчете эксперты Forbes ﻿учитывали уровень инфляции на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке "Forbes" ən çox qazanc əldə edən tennisçilərin siyahısını tərtib edib

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