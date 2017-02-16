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    Фонд "Знание" приступил к пропаганде Игр исламской солидарности

    Участников организованных в фонде курсов арабского языка привлекут к играм в качестве волонтеров

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики состоялась встреча директоров Операционного комитета Игр исламской солидарности Кенуль Нуруллаевой и Эльчина Сафарова с молодежью.

    Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание", руководитель аппарата фонда Исахан Велиев заявил, что Игры исламской солидарности являются не только спортивным праздником, но и политическим событием.

    Выступившие коснулись истории Исламских игр, финансовой стороны, принципа работы комитета и пр. вопросов.

    Директор Операционного комитета Игр исламской солидарности Эльчин Сафаров заявил о планах организовать 2-21 апреля в регионах встречи с населением с целью довести до внимания людей весь процесс.

    На встрече также достигли договоренности о выборе и привлечении на Игры исламской солидарности в качестве волонтеров лиц, хорошо усвоивших арабский язык на организованных в фонде курсах. 

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