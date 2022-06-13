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Флойда Мэйуэзера и Роя Джонса включили в Международный зал боксерской славы

Флойда Мэйуэзера и Роя Джонса включили в Международный зал боксерской славы Американцы Рой Джонс-младший и Флойд Мэйуэзер-младший введены в Международный зал боксерской славы.
Индивидуальные
13 июня 2022 г. 07:58
Флойда Мэйуэзера и Роя Джонса включили в Международный зал боксерской славы

Американцы Рой Джонс-младший и Флойд Мэйуэзер-младший введены в Международный зал боксерской славы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в Канастоте (США, штат Нью-Йорк) в ночь на понедельник.

Церемония прошла впервые за три года из-за нескольких переносов. В Международный зал боксерской славы было включено 36 спортсменов, которые были удостоены этой чести в 2020, 2021 и 2022 году, в том числе Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес, Владимир Кличко, Андре Уорд, Лайла Али, Мигель Котто.

Джонсу 53 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего в профессиональном боксе на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. Джонс становился абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. В 1988 году он стал серебряным призером Олимпийских игр.

Мэйуэзеру 45 лет, он имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Американец завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. В 1996 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Отметим, что Международный зал боксерской славы был открыт в 1990 году.

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