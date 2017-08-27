Флойд Мейвезер нокаутировал Конора Макгрегора - ВИДЕО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе завершился один из самых кассовых боксёрских поединков в истории, в котором 40-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях по боксу темнококожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) противостоял бойцу ММА чемпиону UFC 29-летнему ирландцу Конору Макгрегору (0-1-0).

Как передает Report, победу техническим нокаутом одержал Мейвезер.

В начале поединка Макгрегор выглядел предпочтительнее, был активнее и точнее своего визави. Однако начиная с четвёртого раунда Мейвезер начал прибирать инициативу к своим рукам, стал перебивать соперника, в полной мере демонстрируя превосходство классической школы бокса над универсальной техникой ММА.

От раунда к раунду Флойд наращивал темп, заставляя Макгрегора всё чаще обращать внимание на защиту. При этом ирландец стал уставать и к 8-му раунду практически полностью выдохся. Развязка наступила в 10-м раунде, когда Мейвезер провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

Для Макгрегора этот поединок стал дебютным на профи-ринге.

Одержав победу (50-й раз в карьере), Мейвезер превзошёл рекорд легендарного Рокки Марчиано (49-0).