Флавио Бриаторе: Я надеюсь, что Баку надолго останется в Формуле 1

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Я надеюсь, что Баку надолго останется в Формуле 1. Город прекрасен, люди благородные".
Как сообщает Report, об этом заявил известный менеджер Формулы 1 Флавио Бриаторе в онлайн-интервью на официальной странице Бакинского городского кольца в Facebook
67-летний итальянский бизнесмен отметил, что Формула 1 вносит свой вклад в прославление Азербайджана в мире: "Соревнование грандиозное, пилотам здесь нравится. Трек проходит через старинный город. Бакинское городское кольцо очень красивое. Этим люди мира узнают столицу Азербайджана. Баку теперь есть на карте Формулы 1".
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