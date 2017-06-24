Флавио Бриаторе: Я надеюсь, что Баку надолго останется в Формуле 1

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Я надеюсь, что Баку надолго останется в Формуле 1. Город прекрасен, люди благородные".

Как сообщает Report, об этом заявил известный менеджер Формулы 1 Флавио Бриаторе в онлайн-интервью на официальной странице Бакинского городского кольца в Facebook

67-летний итальянский бизнесмен отметил, что Формула 1 вносит свой вклад в прославление Азербайджана в мире: "Соревнование грандиозное, пилотам здесь нравится. Трек проходит через старинный город. Бакинское городское кольцо очень красивое. Этим люди мира узнают столицу Азербайджана. Баку теперь есть на карте Формулы 1".