​Флаг Азербайджана поднят в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро был поднят государственный флаг Азербайджана.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова, на мероприятии участвовали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, директор информагентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, посол Азербайджана в Бразилии Эльнур Султанов, президенты федераций, спортсмены и другие официальные лица.