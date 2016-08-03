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    ​Флаг Азербайджана поднят в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро

    На церемонии присутствовали члены азербайджанской делегации

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро был поднят государственный флаг Азербайджана.

    Как сообщила Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова, на мероприятии участвовали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, директор информагентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, посол Азербайджана в Бразилии Эльнур Султанов, президенты федераций, спортсмены и другие официальные лица.

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