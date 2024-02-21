Фирдовси Умудов: Мы работаем над реализацией наших планов

У нас большие планы на будущее и мы работаем над их реализацией.

У нас большие планы на будущее, и мы работаем над их реализацией.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, давая оценку выступлению Дадаша Дадашбейли, завоевавшего три золотые медали на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.

"Каждый успех, достигнутый нашей страной, – это успех нашего государства. Успех достигается благодаря вниманию и заботе, которая оказывается нашим спортсменам. Всех нас, в том числе руководство Федерации, радует успех Дадаша Дадашбейли. Это достижение повторилось спустя 12 лет. У руководства федерации у нас большие планы на будущее", - подчеркнул Ф.Умудов.

"Верю, что наши результаты будут более успешными. Мы движемся к большим целям, и, сделаем все возможное для их достижения в будущем. Одна из главных целей - пройти квалификацию на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и достойно представлять нашу страну. Надеюсь, мы порадуем наш народ", - отметил он.