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Фирдовси Умудов: Мы работаем над реализацией наших планов

Фирдовси Умудов: Мы работаем над реализацией наших планов У нас большие планы на будущее и мы работаем над их реализацией.
Индивидуальные
21 февраля 2024 г. 01:01
Фирдовси Умудов: Мы работаем над реализацией наших планов

У нас большие планы на будущее, и мы работаем над их реализацией.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, давая оценку выступлению Дадаша Дадашбейли, завоевавшего три золотые медали на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.

"Каждый успех, достигнутый нашей страной, – это успех нашего государства. Успех достигается благодаря вниманию и заботе, которая оказывается нашим спортсменам. Всех нас, в том числе руководство Федерации, радует успех Дадаша Дадашбейли. Это достижение повторилось спустя 12 лет. У руководства федерации у нас большие планы на будущее", - подчеркнул Ф.Умудов.

"Верю, что наши результаты будут более успешными. Мы движемся к большим целям, и, сделаем все возможное для их достижения в будущем. Одна из главных целей - пройти квалификацию на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и достойно представлять нашу страну. Надеюсь, мы порадуем наш народ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Firdovsi Umudov: Qarşıda böyük planlarımız var, onların üzərində işləyirik

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