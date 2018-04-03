Фирдовси Умудов: Мы отправляемся на Кубок мира в сильном составе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов провел брифинг накануне стартующего в конце недели в США Кубка мира.

Как сообщает Report, занимающий пост первого вице-президента Азербайджанской федерации борьбы Умудов внес в то же время ясность в ряд вопросов…

- В Кубке мира не примут участия сборные Ирана и России. Повысит ли это шансы сборной Азербайджана?

- Президент Федерации борьбы Ирана подал в отставку по причине внутренних проблем, в отношении российской команды возникли визовые проблемы. По этим причинам обе сборные не примут участие в Кубке мира. Ко всем странам-участницам следует относиться уважительно, потому как все они – сильные команды. Оглянувшись на наших соперников, можно с уверенность сказать, что кубинская школа борьбы зарекомендовала себя в мире. Это относится и к Казахстану. Вместо Ирана и России приглашения разосланы Индии и Монголии. Если прибудут и азиатские команды, то одна из них, вероятно, попадет в нашу группу. Наша цель – попасть в финал.



- В отдельных весовых категориях будет выступать один спортсмен, в некоторых команда будет представлена двумя спортсменами. Учитывая фактор травм, не целесообразнее ли было дать шанс по двум спортсменам в каждой категории?

- Мы намерены испытать силы борцов, выступающих в весовых категориях 57 кг, 65 кг и 97 кг. Поэтому в этих категориях будут представлены по два спортсмена. Однако мы не сочли целесообразным выступление двух борцов в каждой весовой категории.

- Присутствие в сборной Джошгуна Азимова стало сюрпризом…

- Мы испытали его силы в различных турнирах. Полученные результаты показали, что настало время испытать его в состязаниях более высокого уровня. Предстоит Чемпионат Европы, если не восстановятся два наших борца – Шариф Шарифов и Муртуз Муслимов, мы можем отправить на континентальное первенство Азимова. С другой стороны, возможно привлечение в состав Тогрула Аскерова, срок наказания которого уже истекает.

- Некоторые борцы традиционно выступают в весовых категориях, превышающих их собственный вес, скажем, Гаджи Алиев…

- Гаджи выступает в весовой категории 65 кг, другие борцы также выступят в своих весовых категориях.

- В каком весе выступит после возвращения Тогрул Аскеров?

- Пока мы испытаем его в весовой категории 70 кг. Пока точно неизвестно, примет ли он участие в Чемпионате Европы, потому что нам предстоит испытать его. Пока он не в надлежащей форме, до чемпионата мы посмотрим. Проверка Джошгуна Азимова на Кубке мира связана с травмой Муртузы Муслимова. В случае неудачного выступления Азимова, мы можем дать шанс Тогрулу на Чемпионате Европы. Но опять-таки будем исходить из уровня его подготовки.

- Выступление в финале Чемпионата Азербайджана Мурада Сулейманова рассматривалось с точки зрения замены Джебраила Гасанова. Однако его нет в составе команды, отправившейся на Кубок мира. Это связано с проблемами с дисциплиной или с чем-то еще?

- Я всегда говорил: борцы, не придерживающиеся дисциплины, не получат место в составе команды. Если борец не хочет бороться, мы не может принудить его. С другой стороны, он недавно женился, находится не в форме. Его выступление в весовой категории 79 кг еще под вопросом. Его вес составляет 85-86 кг, наверное, он выступит на Чемпионатах Европы и мира среди борцов до 23 лет в весовой категории 86 кг.

- Можно ли считать вашей основной целью первенство в Кубке мира?

- Верно, мы поставили перед собой именно эту цель. Однако это борьба, противоборство. Команды Казахстана и Кубы достаточно сильны. Здесь нет слабых противников. Можно потерпеть поражение, не приняв во внимание соперника. Кубок мира должен стать результативным для нас. Во время нашего участия в Кубке мира в 2016 году произошли апрельские бои. Одержанные нами победы мы посвятим светлой памяти наших шехидов, ветеранов. При самом неблагоприятном раскладе мы должны занять место в первой тройке, наш флаг должен развеваться, мы должны вернуться на Родину с успешным результатом.

- Спустя четыре недели состоится Чемпионат Европы. Как отразится ваше выступление на Кубке мира на достижении успеха в состязаниях континентального масштаба?

- У нас будет достаточно времени на восстановление. Победив на Кубке мира в Иране в 2009 году, мы спустя две недели успешно выступили на Чемпионате Европы. То есть, у нас предостаточно времени. Никогда не стоит бояться и сторониться боя. Если оставалась бы неделя или десять дней, стоило бы призадуматься. С другой стороны, в трех весовых категориях у нас выступают по 2 спортсмена, то есть будет возможность отдохнуть. Восстановление займет 5-6 дней по возвращении в Баку.

- Вероятно ли, что некоторые борцы на подготовительном этапе к Летним Олимпийским Играм в Токио в 2020 году поменяют весовую категорию?

- Я рекомендовал Асланбеку Алборову сменить весовую категорию. Если мы отправляемся в США, то должны вернуться с хорошим результатом. В других группах будут выступать достаточно известные на весь мир сборные США, Японии и Грузии, имеющие за спиной сильные школы борьбы. Неудача в одной весовой категории может повлиять на исход всей встречи. Даже при счете 5:5 рассматривается вопрос, кем одержана победа. Мы отправляемся на Кубок мира в сильном составе. Если до Чемпионата Европы травма Шарифова не будет залечена, мы испытаем силы Алборова.