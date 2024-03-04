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Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку посвятил свою победу памяти шехидов

Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку посвятил свою победу памяти шехидов Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку Артем Алиев посвятил свою победу памяти шехидов.
Индивидуальные
4 марта 2024 г. 15:29
Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку посвятил свою победу памяти шехидов

Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку Артем Алиев посвятил свою победу памяти шехидов.

Как передает Report, об этом спортсмен, победитель последнего этапа Гобустан-Баку и общего ультрамарафона на 380 км Артем Алиев заявил журналистам.

“Соревнование было прекрасно организовано. Азербайджанские спортсмены готовились к нему и тренировались как одна семья. Мы посвящаем эту победу нашим шехидам”, - заявил он.

На стартовавшем 29 февраля ультрамарафоне Ханкенди-Баку спортсмены преодолели расстояние в 380 км. Всего в марафоне приняли участие 64 спортсмена из различных стран, в том числе из Турции (5 человек), Мексики (4) и Молдовы (1).

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Версия на английском языке Winner of Khankandi-Baku ultramarathon dedicates his victory of martyrs' memory
Версия на азербайджанском языке Xankəndi – Bakı ultramarafonunun qalibi: Yarışın hər dəqiqəsində şəhidləri yad edirdik

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