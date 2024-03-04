Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку посвятил свою победу памяти шехидов

Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку Артем Алиев посвятил свою победу памяти шехидов.

Финишировавший первым на ультрамарафоне Ханкенди-Баку Артем Алиев посвятил свою победу памяти шехидов.

Как передает Report, об этом спортсмен, победитель последнего этапа Гобустан-Баку и общего ультрамарафона на 380 км Артем Алиев заявил журналистам.

“Соревнование было прекрасно организовано. Азербайджанские спортсмены готовились к нему и тренировались как одна семья. Мы посвящаем эту победу нашим шехидам”, - заявил он.

На стартовавшем 29 февраля ультрамарафоне Ханкенди-Баку спортсмены преодолели расстояние в 380 км. Всего в марафоне приняли участие 64 спортсмена из различных стран, в том числе из Турции (5 человек), Мексики (4) и Молдовы (1).