FIDE выразила соболезнования в связи со смертью отца Вугара Гашимова

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью отца покойного гроссмейстера Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова.

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью отца покойного гроссмейстера Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу FIDE.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине заслуженного тренера по шахматам Азербайджана, отца покойного шахматиста Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова. Он также работал руководителем Организационного комитета Мемориала Вугара Гашимова. Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении.

Отметим, что пострадавший 3 декабря 2024 года в результате взрыва в частном доме в поселке Новханы Абшеронского района Гасым Гашимов скончался 8 января в больнице, где проходил лечение.