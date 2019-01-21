FIDE учредила Гран-при, который определит состав участников Турнира претендентов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о создании серии Гран-при 2019 года, по результатам которой будет определен состав участников Турнира претендентов 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, турнир будет проходить в новом формате, призванном повысить интерес зрителей и игроков.

Каждый из 20 лучших игроков, квалифицированных по рейтингу, примет участие в трех турнирах на выбывание из четырех.

Каждый этап Гран-при будет включать 16 участников, в том числе одного шахматиста, выдвинутого организаторами на каждое мероприятие. Два победителя получат право участвовать в турнире претендентов 2020 года.

Призовой фонд каждого этапа серии Гран-при составит 130 тыс. евро, дополнительно FIDE создаст призовой фонд в 280 тыс. евро, который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.

Даты серии будут объявлены до 28 января, учитывая другие главные шахматные события года. Города, в которых будет проходить серия, будут объявлены до 4 февраля.

Отметим, что лишь два азербайджанских шахматиста попали в двадцатку в рейтинге FIDE. В объявленном FIDE первом рейтинге 2019 года Шахрияр Мамедъяров находится на 3-й строчке с 2817-ю очками, а Теймур Раджабов - на 14-й строчке с 2757-ю очками.