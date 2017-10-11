FIDE попросила финансовую помощь у Азербайджана

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В ближайшее время не ожидается проведение крупных шахматных турниров в Азербайджане. Такой договоренности нет".

Об этом заявил Report вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов. Он отметил, что Международная шахматная Федерация (FIDE) заинтересована в проведении шахматных турниров и оказании финансовой помощи Азербайджаном. По словам официального представителя федерации, пока они не намерены положительно отвечать на желание FIDE: "FIDE хочет, чтобы мы приняли участие в Турнире претендентов в Берлине, выдвинули свою кандидатуру и оказали финансовую помощь соревнованиям. Сумма этой финансовой помощи уже определена, но пока мы не намерены ее предоставлять. У сборной Германии нет достойного представителя, они не платят эти средства. Был Аркадий Найдич, но он уже 4 года выступает в сборной Азербайджана. Найдич в настоящее время на клубном чемпионате Европы в Анталии ведет борьбу в команде "Одлар Юрду".

Мамедов отметил, что FIDE выставило на аукцион одно место в Турнире претендентов: "В соревновании может принять участие один из шахматистов, имеющий более 2700 рейтинговых очков, здесь есть определенная финансовая нагрузка. Но до окончания серии Гран-при у нас нет такого намерения".

По его словам, FIDE хочет, чтобы Азербайджан провел Гран-при среди женщин. Однако в связи с этим никаких мыслей и соглашений не существует.

Вице-президент отметил, что в настоящее время азербайджанский шахматист Теймур Раджабов имеет большие шансы на путевку на Турнир претендентов. Для этого достаточно попасть в первую "тройку" на Гран-при, который пройдет с 15 по 26 ноября в Пальма-де-Майорке. Он также отметил, что другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров сохранил шансы на выход в Гран-при.

Мамедов также коснулся перспектив латвийского гроссмейстера Аркадия Найдича в сборной Азербайджана. Он сказал, что удовлетворен нынешним состоянием 32-летнего шахматиста: "Найдич в Азербайджане чувствует себя очень хорошо. Он талантливый шахматист, имеет хорошие отношения с членами сборной. Таких успехов с ним нет, но я верю, что достижения будут".

Вице-президент клуба также прокомментировал выход Шахрияра Мамедьярова из команды "Одлар Юрду" и присоединение к российской команде "Глобус". Мамедов отметил, что это выбор самого 32-летнего шахматиста: "Никто из команды не ушел. Шахрияр обратился, отметив, что хочет выступать в клубе "Глобус". И мы не возразили. А Теймур Раджабов готовится к Гран-при, который будет проходить в Испании".