FIDE отказалась возвращать российских и белорусских шахматистов на международные турниры

Российские и белорусские шахматисты и далее не смогут принимать в международных турнирах.

Российские и белорусские шахматисты и далее не смогут принимать в международных турнирах.

Как передает Report , к такому решению пришла Генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заседание которой транслировалась на YouTube-канале организации.

В воскресенье руководящий орган ФИДЕ проголосовал за сохранение санкций против России и Беларуси в международных соревнованиях по шахматам из-за российской войны в Украине.

Большинство делегатов Генассамблеи, проходившей в выходные в Будапеште, поддержали предложение провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) о возможности снятия некоторых ограничений в отношении российских и белорусских детей-шахматистов и уязвимых групп.

Однако санкции, введенные в отношении российской и белорусской национальной сборной, официальных лиц, а также использования официальных флага и гимна на международных соревнованиях сохранятся. При этом некоторые российские и белорусские шахматисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Окончательное решение по вопросу о санкциях теперь остается за Советом ФИДЕ, который, как ожидается, вряд ли отменит результаты голосования.

Предложение снять санкции с России и Беларуси выдвинула делегация Кыргызстана.

За решение сохранить санкции с возможностью последующего снятия ограничений с детей и уязвимых групп проголосовали 66 стран-участниц ФИДЕ, включая Азербайджан, а 41 страна проголосовала за полное сохранение всех ограничений.