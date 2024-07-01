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ФИДЕ опубликовала июльский рейтинг

ФИДЕ опубликовала июльский рейтинг Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала июльский рейтинг.
Индивидуальные
1 июля 2024 г. 11:19
ФИДЕ опубликовала июльский рейтинг

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала июльский рейтинг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров (2726) опустился на три строчки в рейтинге и занял 19-е место.

Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов (2700) опустился на 4 строчки и занял 34-е место, а Рауф Мамедов (2652) поднялся 6 строчек и занял 76-е место.

Рейтинг возглавляет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2990), далее следуют два представителя США Хикару Накамура (2802) и Фабиано Каруана (2796).

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Версия на азербайджанском языке FİDE iyul ayı üçün reytinq cədvəlini açıqlayıb

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