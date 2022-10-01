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ФИДЕ: Мамедьяров и Раджабов теряют позиции в рейтинге

ФИДЕ: Мамедьяров и Раджабов теряют позиции в рейтинге Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров опустился на три строчки в новом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заняв 13-е место с 2747 очками.
Индивидуальные
1 октября 2022 г. 10:35
ФИДЕ: Мамедьяров и Раджабов теряют позиции в рейтинге

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров опустился на три строчки в новом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заняв 13-е место с 2747 очками.

Как передает Report, Теймур Раджабов занял 16-е место, потеряв одну позицию.

Гадир Гусейнов (2661) поднялся на одну ступеньку и занял 84-е место. В свою очередь, Ниджат Аббасов (2646) занимает 101-е место, а Рауф Мамедов (2646) - 102-е место в рейтинге.

Возглавляет список, как и прежде, норвежский чемпион мира Магнус Карлсен (2856). На втором месте шахматист из Китая Лирен Дин (2811), на третьем- Ян Непомнящий из России (2793).

Среди женщин-шахматисток на 3 позиции поднялась Гюнай Мамедзаде (2483 - 18-е место,) Ульвия Фаталиева (2422 - 39 место) - на 6, Гюльнар Мамедова (2389 -62 место) - на 11, а Ханым Баладжаева (2384 - 66 место) - на 9.

Другая участница сборной Азербайджана Гевхар Бейдуллаева (2356) попала в первую сотню рейтинга - 98-ая с 2356 очками.

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Версия на азербайджанском языке FIDE reytinqi: Məmmədyarov və Rəcəbov geriləyib, qadın şahmatçılar irəliləyib

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