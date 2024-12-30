FIDE изменила дресс-код на чемпионате мира по блицу после скандала с Карлсеном

Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила правила дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу.

Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила правила дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу.

Как передает Report , соответствующее заявление президента FIDE Аркадия Дворковича размещено на сайте организации.

"Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды", — сказал глава федерации.

Дворкович уточнил, что на чемпионате мира по-прежнему будет действовать официальный дресс-код. Однако для участников будут введены небольшие отклонения. Например, они смогут надеть подходящие джинсы и пиджак.

Отметим, что экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду. После отказа переодеться он был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.