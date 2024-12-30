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FIDE изменила дресс-код на чемпионате мира по блицу после скандала с Карлсеном

FIDE изменила дресс-код на чемпионате мира по блицу после скандала с Карлсеном Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила правила дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу.
Индивидуальные
30 декабря 2024 г. 04:56
FIDE изменила дресс-код на чемпионате мира по блицу после скандала с Карлсеном

Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила правила дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу.

Как передает Report, соответствующее заявление президента FIDE Аркадия Дворковича размещено на сайте организации.

"Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды", — сказал глава федерации.

Дворкович уточнил, что на чемпионате мира по-прежнему будет действовать официальный дресс-код. Однако для участников будут введены небольшие отклонения. Например, они смогут надеть подходящие джинсы и пиджак.

Отметим, что экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду. После отказа переодеться он был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

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