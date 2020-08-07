FIA удовлетворила протест Renault на болиды Racing Point

Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение относительно протеста французской команды Renault наболиды британской команды Racing Point.

Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение относительно протеста французской команды Renault на болиды британской команды Racing Point.

Как сообщает Report, FIA установила, что "принципиальным разработчиком" оспариваемых элементов действительно является команда Mercedes, а потому Racing Point не имеет права использовать их.

Таким образом было решено оштрафовать Racing Point потерей 7,5 очков за каждую машину по итогам Гран При Штирии, вынести предупреждения за Гран При Венгрии и Великобритании. При этом пилоты сохранили все завоёванные ими очки.

Помимо этого команда оштрафована на 400 тыс. евро.