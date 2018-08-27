Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель вышел на третье место в истории по количеству побед в «Формуле-1».

Как сообщает Report, благодаря победе на Гран-при Бельгии в активе четырёхкратного чемпиона мира теперь 52 выигранные гонки, и он опередил француза Алена Проста (51 победа).

Вторым по данному показателю является британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» — соперник немца в борьбе за пятый титул. У него 67 побед.

Наибольшее число побед на этапах Гран-при — 91 — в активе легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира.