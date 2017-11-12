Феттель выиграл Гран-при Бразилии

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бразилии.

Как передает Report, итоговое время Феттеля составило 1 час 31 минуту 26,260 секунды.

Второе место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (+ 2,762 секунды), третьим стал партнёр Феттеля по «Феррари» — финн Кими Райкконен (+ 4,600 секунды).

Чемпион мира 2017 года британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал четвёртым (+ 5,468 секунды).

Ранее сообщалось, что Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии.