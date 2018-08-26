Феттель выиграл Гран-при Бельгии - ВИДЕО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке 13-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

Как передает Report, Феттель на финише опередил занявшего второе место гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона на 11,061 секунды.

Тройку призёров замкнул голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

В личном зачёте лидерство сохранил Хэмилтон — 231 балл. Феттель сократил отставание от британца до 17 очков (214 баллов). Тройку замыкает другой пилот «Феррари» финн Кими Райкконен — 146 очков.

Гран-при Бельгии. Итоговое положение

1. Феттель (Ferrari)

2. Хэмилтон (Mercedes)

3. Ферстаппен (Red Bull)

4. Боттас (Mercedes)

5. Перес (Force India)

6. Окон (Force India)

7. Грожан (Haas)

8. Магнуссен (Haas)

9. Гасли (Toro Rosso)

10. Эрикссон (Sauber)

Положение в чемпионате:

1. Хэмилтон — 231

2. Феттель — 214

3. Райкконен — 146

4. Боттас — 144

5. Ферстаппен — 120

6. Риккьярдо — 118