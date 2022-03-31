Феттель восстановился после коронавируса

Немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель восстановился после перенесенного коронавируса и сможет выступить на третьем этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Австралии.

Немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель восстановился после перенесенного коронавируса и сможет выступить на третьем этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Феттель пропустил первые два этапа сезона, которые прошли в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Гран-при в Австралии пройдет с 8 по 10 апреля. На этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии немца заменял его соотечественник Нико Хюлькенберг, который в гонке в Бахрейне занял 17-е место, а на трассе в Саудовской Аравии финишировал 12-м.