Фестивальная атмосфера в Азербайджане: европейская молодежь съехалась в Баку - ВИДЕО

21-27 июля Баку примет очередное грандиозное спортивное действо – XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль.

Как сообщает Report, фестиваль, с 1991 года организуемый Европейскими Олимпийскими Комитетами, проходит под эгидой Международного Олимпийского Комитета.

Впервые фестиваль был организован в столице Бельгии – Брюсселе. С 1993 года проводится в формате летних и зимних игр. В этом году зимний фестиваль приняла Босния и Герцеговина.

В Летнем Олимпийском молодежи европейской молодежи Баку-2019 примут участие 48 стран. Азербайджан будет представлен 122 спортсменами. 14-18-летние спортсмены померятся силами в десяти видах спорта – гимнастике, атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе. Будут разыграны 135 комплектов медалей.

Фестиваль будут обслуживать свыше 2 500 волонтеров. В деревне атлетов разместят 3 900 гостей.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля стартуют в 20:00. Стоимость билетов на церемонию открытия будет варьироваться в пределах 10-15 манатов, а на церемонию закрытия - от 5 до 10 манатов. Обе церемонии пройдут в Baku Crystal Hall. Талисманами фестиваля станут Джыртдан и Барс. Официальный лозунг фестиваля – "Мы готовы к покорению вершин!"