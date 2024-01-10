Фестиваль спортивных фильмов и нацтелевидения будет проходить в Азербайджане раз в два года

“İdman Filmləri və Milli Televiziya Festivalı” iki ildən bir keçiriləcək

Фестиваль спортивных фильмов и национального телевидения будет проводиться в Азербайджане раз в два года.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде заявил журналистам.

Он напомнил, что впервые фестиваль был проведен в стране в 2022 году: "Мы посвятили его 30-летию НОК. Фестиваль прошел успешно и мы решили проводить его регулярно. Он будет проходить раз в два года, поскольку жюри принимает только новые работы, а на их создание требуется время".

Гусейнзаде отметил, что в этом году фестиваль начнет работу 16 января и продолжится до Дня физической культуры и спорта, отмечаемого в Азербайджане 5 марта.