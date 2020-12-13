Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби в заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби в заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, он поделился впечатлениями после гонки, отметив, что старт "получился отличный, а дальше пришлось следить за состоянием шин".

"Нам удалось сделать все правильно. Когда стартуешь первым, ты можешь задавать темп гонки. Определенные проблемы были только при обгоне круговых. Доволен, что победил и поднимусь на подиум", - сказал Ферстаппен после гонки.

В тройку лучших также вошли пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Отметим, что накануне Ферстаппен стал победителем квалификации. Вторым к финишу пришел финн В.Боттас из Mercedes, третьим - его партнер по команде Хэмилтон.