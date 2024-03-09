Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии.

Как передает Report, второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Гонку пропустил испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс - младший. В пятницу стало известно, что спортсмену провели операцию по удалению аппендикса. Его заменил британец Оливер Берман, который дебютировал в "Формуле-1" в возрасте 18 лет и 305 дней. В более молодом возрасте участие в соревнованиях приняли Ферстаппен (17 лет и 166 дней) и канадец Лэнс Стролл (18 лет и 148 дней), который выступает за команду "Астон Мартин".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Австралии с 22 по 24 марта.